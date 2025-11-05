Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Спорт

«Салават Юлаев» выставил Илью Федотова на драфт отказов

22-летний форвард Илья Федотов в скором времени может оказаться в другой команде. Он присоединился к «зеленым» перед сезоном-2025/26.

Фото: ХК «Салават Юлаев»

Об этом сообщает пресс-служба уфимского хоккейного клуба. В течение 48 часов любой клуб КХЛ может предложить Федотову продолжить карьеру в его структуре.

В 14 матчах за «Салават Юлаев» Федотов отличился только двумя результативными передачами.

До этого Федотов играл в КХЛ за «Сочи», СКА, «Нефтехимик» и «Торпедо», в 137 матчах набрал 28 (15+13) очков, четыре из них принес команде «Сочи».

Ранее мы писали о том, что «Салават Юлаев» лишился 30-летнего вратаря Александра Самонова, который в составе команды провел 124 матча, 10 раз сыграв на «ноль», стал бронзовым призером КХЛ.

