Вратарь Александр Самонов покинул ХК «Салават Юлаев»

«Салават Юлаев» взамен получит денежную компенсацию, по информации СМИ – всего 10 млн рублей.

Самонов выступал за уфимскую команду с 2023 года. В ее составе он провел 124 матча, 10 раз сыграв на «ноль», стал бронзовым призером КХЛ.

Ранее мы писали о том, что контракт с «Салаватом Юлаевым» подписал 27-летний уроженец Ярославля Илья Коновалов, который не играл с апреля текущего года. Также в составе команды на воротах стоит 22-летний Семен Вязовой. Он играет в КХЛ с 2023 года.