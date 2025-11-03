Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Вратарь Александр Самонов покинул ХК «Салават Юлаев»

Уфимский хоккейный клуб «Салават Юлаев» сообщил об обмене с московской командой ЦСКА: «зеленых» покидает 30-летний голкипер Александр Самонов.

Фото: ХК «Салават Юлаев»

«Салават Юлаев» взамен получит денежную компенсацию, по информации СМИ – всего 10 млн рублей.

Самонов выступал за уфимскую команду с 2023 года. В ее составе он провел 124 матча, 10 раз сыграв на «ноль», стал бронзовым призером КХЛ.

Ранее мы писали о том, что контракт с «Салаватом Юлаевым» подписал 27-летний уроженец Ярославля Илья Коновалов, который не играл с апреля текущего года. Также в составе команды на воротах стоит 22-летний Семен Вязовой. Он играет в КХЛ с 2023 года.

