Вратарь Илья Коновалов подписал контракт с «Салаватом Юлаевым»

Уфимский «Салават Юлаев» продолжает подписывать игроков: на этот раз команда усилилась 27-летним уроженцем Ярославля Ильей Коноваловым.

Фото: ХК «Салават Юлаев»

Илья Коновалов подписал с «Салаватом Юлаевым» соглашение до конца сезона.

Коновалов – воспитанник ярославского «Локомотива», двукратный обладатель Кубка Харламова (2016, 2018). В КХЛ он сыграл 239 матчей, 22 из них – на «ноль», коэффициент надежности – 2.26, отраженных бросков – 91,7%.

До этого он играл в составе владивостокского «Адмирала», который недавно дважды проиграл «зеленым» с разгромным счетом. В 2021 году играл за «Бейкерсфилд Кондорс» в Американской хоккейной лиге.

