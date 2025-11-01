Вратарь Илья Коновалов подписал контракт с «Салаватом Юлаевым»

Илья Коновалов подписал с «Салаватом Юлаевым» соглашение до конца сезона.

Коновалов – воспитанник ярославского «Локомотива», двукратный обладатель Кубка Харламова (2016, 2018). В КХЛ он сыграл 239 матчей, 22 из них – на «ноль», коэффициент надежности – 2.26, отраженных бросков – 91,7%.

До этого он играл в составе владивостокского «Адмирала», который недавно дважды проиграл «зеленым» с разгромным счетом. В 2021 году играл за «Бейкерсфилд Кондорс» в Американской хоккейной лиге.