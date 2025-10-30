Виктор Козлов – о победе над «Адмиралом»: «Хорошая игра, понравилась самоотдача»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал эту победу и рассказал о том, как продвигается возвращение в команду Шелдона Ремпала.

«Хорошая игра, понравилась самоотдача, забили столько голов, удача была на нашей стороне.

Надо порадоваться немного и готовиться ко второму матчу, потому что послезавтра будет совсем другая игра. Очень приятно играть дома при полных трибунах. Огромное спасибо нашим болельщикам.

Егор Сучков всегда был хорош в борьбе. То, что забил два гола, – это, надеюсь, раскрепостит его, он дальше будет помогать команде выигрывать. Все сталкиваются с трудностями, но он не опускал руки и работал.

Шелдон Ремпал в процессе оформления документов. Есть вероятность, что он успеет до выездной серии. Я знаю его как игрока, найду ему применение. Когда он приедет, пообщаемся, посмотрим, в какой он форме. Наметки уже есть», – рассказал Козлов.