Шелдон Ремпал возвращается в «Салават Юлаев»

«Салават Юлаев» заключил новый контракт с Шелдоном Ремпалом. Соглашение рассчитано до конца сезона.

30-летний канадец в сезоне‑2024/25 играл за «Салават Юлаев» в КХЛ, в регулярном чемпионате провел 68 матчей и набрал 61 очко (31 шайба).

В плей‑офф Ремпал записал в актив 21 очко (8+13) в 19 играх и был признан лучшим бомбардиром Кубка Гагарина.

В июле текущего года форвард попытался вернуться в NHL и подписал контракт с Washington Capitals, однако в октябре команда выставила его на драфт отказов.