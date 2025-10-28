Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Спорт

Шелдон Ремпал возвращается в «Салават Юлаев»

Канадский форвард Шелдон Ремпал продолжит карьеру в составе уфимской команды.

Фото: ХК «Салават Юлаев»

«Салават Юлаев» заключил новый контракт с Шелдоном Ремпалом. Соглашение рассчитано до конца сезона.

30-летний канадец в сезоне‑2024/25 играл за «Салават Юлаев» в КХЛ, в регулярном чемпионате провел 68 матчей и набрал 61 очко (31 шайба).

В плей‑офф Ремпал записал в актив 21 очко (8+13) в 19 играх и был признан лучшим бомбардиром Кубка Гагарина.

В июле текущего года форвард попытался вернуться в NHL и подписал контракт с Washington Capitals, однако в октябре команда выставила его на драфт отказов.

