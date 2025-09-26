Уайатт Калинюк: «Я рад стать частью "Салавата Юлаева"»

«Очень быстрый перелет получился. (Смеется.) Рад оказаться в Уфе!

В начале я был немного шокирован. Для меня это было неожиданно. Сейчас все отлично, я рад стать частью "Салавата Юлаева".

Я следил за КХЛ на протяжение нескольких лет. В том году в Уфе играли знакомые мне игроки – Шелдон Ремпал и Джошуа Ливо. Также смотрел обзоры матчей, так что знаком с командой.

Думаю, что хоккей в КХЛ похож на североамериканский. Для себя я не вижу особой разницы. Да, прошлый сезон, который я провел в Финляндии, стал для меня новым опытом, так что я успел привыкнуть к новому стилю», – цитирует Калинюка пресс-служба «Салавата Юлаева».