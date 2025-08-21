Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Спорт

Артур Субханкулов проведет бой с Тиграном Узляном в Уфе

Боксер Артур Субханкулов (рекорд в профессиональном боксе: 9 побед – 0 поражений) – лауреат премии «ТОП 30. Самые знаменитые люди Уфы» – 2025.

Фото: соцсети Артура Субханкулова

26 сентября во Дворце борьбы на турнире «Мелбет IBА. PRO 10» Субханкулов столкнется с Тиграном Узляном (12-1), на кону будет стоять пояс WBA Continental в легком весе.

Субханкулов в апреле этого года победил австралийца Ибрагима Баллу (17-3), завоевав пояса IBA Intercontinental и WBA Oceania, а также является чемпионом Азии по версии WBA, чемпионом Европы по версии IBA.

Узлян в прошлом поединке стал чемпионом Eurasian Boxing Parliament, одолев Хуана Гомеса (14-2-1), идет на серии из семи побед.

Также на этом турнире:

– двукратная чемпионка России Азалия Аминева (3-0) сразится с турчанкой Неслихан Моллаоглу (1-1);

– Данис Габдрафиков (4-0) поборется за пояс WBA Asia Central в полусреднем весе против казахстанца Дильшата Нурыма (9-1).

Боксер Артур Субханкулов: «Шаг за шагом я стремлюсь к возможности стать чемпионом мира»

