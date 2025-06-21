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Чемпионат России по боксу среди женщин пройдет в Уфе

На полях Петербургского международного экономического форума было подписано соглашении о проведении в Уфе крупного чемпионата.

Фото: Министерство спорта РБ

Чемпионат России по боксу среди женщин в этом году пройдет в Уфе. Соглашение подписали президент Федерации бокса Башкортостана, премьер-министром правительства региона Андрей Назаров и генеральный секретарь общественной организации «Федерация бокса России» Александр Беспутин.

Документ подразумевает взаимодействие сторон в рамках организации и проведения всероссийского соревнования, а также предусматривает сотрудничество федераций бокса России и Башкортостана.

Чемпионат пройдет в ноябре в уфимском Дворце борьбы, миниатюрная копия которого была представлена на стенде республики.

«У нас в ближайших планах строительство Центра профессионального бокса и проведение чемпионата России по боксу среди женщин даст дополнительные возможности культивировать бокс и в целом здоровую жизнь и занятия спортом, поэтому это для нас очень важно. Уверен, что Башкортостан в очередной раз на высоком уровне подготовит и проведет Чемпионат России, поэтому приглашаем всех в ноябре на чемпионат в Уфу», – сказал Андрей Назаров.

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