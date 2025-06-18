Дворец борьбы, огромные медведи и уфимский кампус: как выглядит стенд Башкортостана на ПМЭФ-2025

Стенд Башкортостана – традиционно один из самых ярких на Форуме: на площади 390 кв. м представлены инновационный потенциал и динамика региона по инвестициям. Это самая высокая выставочная точка для гостей форума.

Композиция стенда выстроена вокруг одного из флагманских проектов – кампуса Евразийского научно-образовательного центра, чья точная копия достигает 4,5 м в высоту.

Переговорные зоны стенда представляют собой в миниатюре уфимский Дворец борьбы и завод БСК.

На стенде демонстрируется созданная разработчиками Башкортостана Национальная киберфизическая платформа «Берлога», которая активно используется в подготовке молодых инженеров по всей стране, имеет английский и китайский интерфейс и уже вышла на международный уровень.

На стенде «Берлогу» представляют два медведя: уже знакомый по прошлым годам ПМЭФ медведь-пасечник в футуристической медовой броне высотой 6,5 метра и новый персонаж – медведь-химик с завода АО «Росхим». Это герой игры «Берлога: Химзавод», которую впервые покажут на полях ПМЭФ.

Отдельные зоны стенда традиционно посвящены культуре, природным богатствам и туристическим возможностям Башкортостана.