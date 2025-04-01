Артур Субханкулов проведет титульный поединок с австралийцем в Уфе

10-раундовый поединок пройдет 25 апреля на турнире «Лига Ставок IBA.PRO 3» – постер этого шоу Субханкулов опубликовал в соцсетях.

33-летний уфимец Субханкулов провел на профессиональном ринге восемь поединков и все выиграл (четыре – нокаутом). Владеет титулами WBA Asia и чемпиона Европы по версии IBA.

Балле 34 года, он провел 19 боев, 17 выиграл (семь – нокаутом). Сегодня ведет серию из четырех побед, но никогда не боксировал за пределами Австралии.

Также на турнире выступят уроженцы Башкортостана победительница Игр БРИКС‑2024 Азалия Аминева и Данис Габдрафиков.