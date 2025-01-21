18+
  • Развлечения
  • Спорт
  • News
Спорт

Поделиться:

Три спортсмена из Башкортостана выступят на шоу «Титаны» на ТНТ

Проект телеканала ТНТ «Титаны» запустили в 2024 году: лучшие атлеты страны соревнуются за 10 млн рублей.

Фото: Минспорта Башкортостана

Фото: Минспорта Башкортостана

В новом сезоне шоу примут участие спортсмены из Башкортостана:

– киберспортсмен Роберт Фахретдинов, он же Ufenok77 (FIFA, команда Loko eSports);

– четырехкратный чемпион мира по парашютному спорту Антон Филиппов;

– частница Олимпийских игр в гребном слаломе Алсу Миназова.

Поддержать наших спортсменов и посмотреть первый выпуск можно уже в это воскресенье, 26 января, в 21.00 на телеканале ТНТ.

В первом сезоне шоу выступил другой башкирский спортсмен, олимпийский чемпион в шорт‑треке Семен Елистратов.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: