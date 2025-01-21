Три спортсмена из Башкортостана выступят на шоу «Титаны» на ТНТ

Проект телеканала ТНТ «Титаны» запустили в 2024 году: лучшие атлеты страны соревнуются за 10 млн рублей.
Фото: Минспорта Башкортостана
В новом сезоне шоу примут участие спортсмены из Башкортостана:
– киберспортсмен Роберт Фахретдинов, он же Ufenok77 (FIFA, команда Loko eSports);
– четырехкратный чемпион мира по парашютному спорту Антон Филиппов;
– частница Олимпийских игр в гребном слаломе Алсу Миназова.
Поддержать наших спортсменов и посмотреть первый выпуск можно уже в это воскресенье, 26 января, в 21.00 на телеканале ТНТ.
В первом сезоне шоу выступил другой башкирский спортсмен, олимпийский чемпион в шорт‑треке Семен Елистратов.
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