Три спортсмена из Башкортостана выступят на шоу «Титаны» на ТНТ

В новом сезоне шоу примут участие спортсмены из Башкортостана:

– киберспортсмен Роберт Фахретдинов, он же Ufenok77 (FIFA, команда Loko eSports);

– четырехкратный чемпион мира по парашютному спорту Антон Филиппов;

– частница Олимпийских игр в гребном слаломе Алсу Миназова.

Поддержать наших спортсменов и посмотреть первый выпуск можно уже в это воскресенье, 26 января, в 21.00 на телеканале ТНТ.

В первом сезоне шоу выступил другой башкирский спортсмен, олимпийский чемпион в шорт‑треке Семен Елистратов.