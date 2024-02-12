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Спорт

Семен Елистратов выиграл 3 медали на Спартакиаде сильнейших

Уфимский шорт-трекист Семен Елистратов за три дня трижды поднялся на пьедестал почета в Челябинской области.

Фото: Минспорта Башкортостана

Фото: Минспорта Башкортостана

На прошедшей Спартакиаде сильнейших  Елистратов взял «золото» в шорт-треке на дистанции 1000 м, серебряную медаль на дистанции 1500 м и стал третьим в 500 м.

Теперь в копилке Елистратова – полная коллекция побед на всех крупных турнирах современности. До этого у него уже были золотые медали Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы.

Спартакиада сильнейших – это масштабный турнир зимнего сезона 2023-2024 годов в России. Соревнования аналогичны Олимпийским играм.

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