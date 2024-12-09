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Курорт Башкортостана вошел в топ-10 лучших горнолыжных курортов России

Телеканал «Моя Планета» представил свой топ-10 курортов страны, которые понравятся любителям снега, горных лыж и сноубордов.

Фото: vk.com/abzakovocom

Фото: vk.com/abzakovocom

Первые три места в рейтинге заняли «Шерегеш» (Кемерово) «Домбай» (Карачаево-Черкесия) и «Сорочаны» (Московская область) – объективно отличные курорты с развитой инфраструктурой.

Башкортостан в топ-10 представлен курортом «Абзаково», расположившимся на седьмой строчке.

Из плюсов телеканал отмечает красивую природу, хвойные леса и чистый воздух, большое количество развлекательных заведений, включая аквапарк, длительный сезон, хорошие трассы и невысокую стоимость.

Недостатки: невысокие горы, короткие трассы, медленные подъемники.

В целом «Моя Планета» охарактеризовал «Абзаково» как отличный курорт для отдыха семьей или компанией, а также для начинающих.

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