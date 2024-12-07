18+
  • Развлечения
  • Спорт
  • News
Спорт

Поделиться:

В Башкортостане появятся три новые горнолыжные трассы

Башкортостан недаром считают одним из центров горнолыжного туризма России: в регионе развита инфраструктура и достаточно длинный горнолыжный сезон.

Фото опубликовал Радий Хабиров

Фото опубликовал Радий Хабиров

Сегодня, седьмого декабря, глава Башкортостана Радий Хабиров сообщил о том, что в этом сезоне в регионе будут работать 14 горнолыжных центров с 60 трассами разной протяженности и степени сложности.

Три из них новые –  в ГЛЦ в Альшеевском, Нуримановском и Учалинском районах.

Так как в этом декабре снега мало, на сегодня в республике открыты ГЛЦ «Абзаково» и «Банное». В парке «Родео» можно кататься круглый год, правда, зимний сезон там еще не начался. «Мраткино» и «Куш-Тау» пока принимают только спортсменов на учебных склонах.

Остальные центры, в том числе уфимские «Олимпик-парк» и «Ак Йорт», откроются не раньше конца следующей недели.

Когда окончательно ляжет снег, Минтранс запустит туристический поезд «Легенда Урала».

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: