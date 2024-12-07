В Башкортостане появятся три новые горнолыжные трассы

Сегодня, седьмого декабря, глава Башкортостана Радий Хабиров сообщил о том, что в этом сезоне в регионе будут работать 14 горнолыжных центров с 60 трассами разной протяженности и степени сложности.

Три из них новые – в ГЛЦ в Альшеевском, Нуримановском и Учалинском районах.

Так как в этом декабре снега мало, на сегодня в республике открыты ГЛЦ «Абзаково» и «Банное». В парке «Родео» можно кататься круглый год, правда, зимний сезон там еще не начался. «Мраткино» и «Куш-Тау» пока принимают только спортсменов на учебных склонах.

Остальные центры, в том числе уфимские «Олимпик-парк» и «Ак Йорт», откроются не раньше конца следующей недели.

Когда окончательно ляжет снег, Минтранс запустит туристический поезд «Легенда Урала».