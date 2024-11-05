Бывшая соперница Азалии Аминевой оказалась мужчиной

В 2023 году спортсменка из Башкортостана Азалия Аминева на чемпионате мира по боксу в Индии уступила решением алжирке Иман Хелиф, хотя оформила нокдаун. После этого Хелиф провалила гендерный тест и была отстранена от участия в чемпионате.
Фото: cdnuploads.aa.com.tr
Первоначально предполагалось, что Хелиф имеет ХY‑хромосомы – это редкая врожденная особенность организма. На этом основании Иман допустили до Олимпийских игр в Париже, где она завоевала золотую медаль.
Однако недавно французское издание Le Correspondant опубликовало медицинский отчет, согласно которому у Иман Хелиф выявлено отсутствие матки и яичников, а также наличие семенников, то есть фактически она является мужчиной.
Другой тест подтвердил, что Хелиф – носитель нормального мужского кариотипа 46,XY. Кроме того, у алжирки был выявлен «типичный мужской уровень тестостерона» 14,7 нмоль/л – это в несколько раз выше максимального уровня тестостерона у женщин.
В сообщении издания говорится, что член МОК алжирец Мустафа Берраф использовал свои связи и способствовал тому, чтобы Хелиф допустили на Олимпийские игры.
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