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Спорт

Джефф Монсон проведет показательный поединок с Роем Джонсом в Уфе

Ветеран единоборств и парламентарий Джефф Монсон все никак не может попрощаться со спортом: следующий поединок он планирует провести в Уфе, где сейчас проживает.

Фото опубликовал в соцсетях Радий Хабиров

Фото опубликовал в соцсетях Радий Хабиров

Это будет показательный бой, то есть правила будут отличаться от профессиональных, и состоится он весной 2025 года – об этом Джефф Монсон сообщил ТАСС.

«Первого марта планирую выставочный бой по боксу против Роя Джонса. После этого я уйду окончательно», – цитирует агентство бойца.

53-летний Монсон ранее уже несколько раз объявлял о завершении карьеры. В прошлом году он стал депутатом Госсобрания Башкортостана по итогам выборов, выдвигался от партии «Единая Россия».

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