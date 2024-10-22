Джефф Монсон проведет показательный поединок с Роем Джонсом в Уфе

Это будет показательный бой, то есть правила будут отличаться от профессиональных, и состоится он весной 2025 года – об этом Джефф Монсон сообщил ТАСС.

«Первого марта планирую выставочный бой по боксу против Роя Джонса. После этого я уйду окончательно», – цитирует агентство бойца.

53-летний Монсон ранее уже несколько раз объявлял о завершении карьеры. В прошлом году он стал депутатом Госсобрания Башкортостана по итогам выборов, выдвигался от партии «Единая Россия».