В парламенте Башкортостана прокомментировали скандальную футболку Джеффа Монсона

Отставной боец ММА Джефф Монсон восьмого июля опубликовал в соцсетях фото в провокационной футболке. Оправдываться пришлось не только ему самому, но и спикеру регионального парламента Константину Толкачеву.
Фото: соцсети Джеффа Монсона
Комментаторы отметили изображение на футболке Монсона свастики. Когда посыпались вопросы, он написал в соцсетях на русском:
«В социальных сетях возникло много споров из-за футболки, которую я надел на фотографии. Похоже, что некоторые люди пытаются использовать ложную пропаганду, чтобы ввести людей в заблуждение и выставить меня в крайне негативном свете!
Однако суть футболки проста и ясна: фашизм — это зло! Ведь именно героические усилия русского народа в Великой Отечественной войне помогли миру искоренить и истребить фашизм, возникший в нацистской Германии.
К сожалению, сегодня в мире спустя столько лет снова возникает угроза фашизма. По иронии судьбы, именно Израиль, страна, ставшая жертвой нацистов, сейчас занимается геноцидом и этническими чистками в Палестине при поддержке США. Многие евреи в Израиле и за его пределами выступают против действий правительства и против законности разрушений в секторе Газа, где погибают в основном дети и женщины.
Эта футболка — выражение протеста против зла и ненависти к фашизму в любом его проявлении! Мы должны осознать, что фашизм не исчез и объединиться для его противодействия вместе с теми, кто разделяет наши убеждения.
Я сожалею, если мои действия разочаровали фашистов и сионистов, которые ожидали, что я извинюсь за ношение этой футболки. Однако я никогда не буду извиняться за борьбу против фашизма — ни в нацистской Германии, ни на Украине, ни в Палестине. В такое время мы должны стоять бок о бок, плечом к плечу в борьбе против врага и не позволить никому нас разделить!»
Фото: соцсети Джеффа Монсона
Прокомментировал инцидент и председатель Госсобрания региона Константин Толкачев:
«Изображение содержит политический посыл и очевидное осуждение проявлений фашизма в любой форме и в любой части света.
Гражданская позиция нашего коллеги хорошо известна, его нельзя заподозрить в симпатиях к нацизму. Джефф Монсон – деятельный антифашист. Он проявляет свою позицию в каждодневных делах, отправляя гуманитарную помощь в зону СВО, реализуя социальные проекты, вовлекая в спорт детей из неблагополучных семей. Он всегда выступает в поддержку законопроектов, направленных на достижение целей специальной военной операции и поддержку участников СВО.
Возможно, это конкретное изображение не лучший способ выразить сочувствие жителям Газы, но антифашистская риторика тут не вызывает сомнений».
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