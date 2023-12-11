Гендиректора ФК «Уфа» уволили спустя полгода после назначения

Пресс-служба уфимского футбольного клуба сообщает о том, что трудовой контракт с генеральным директором Александром Егоровым расторгнут.
vk.com/ufafc
Александр Егоров возглавил уфимский клуб в июне 2023 года, сменив Шамиля Газизова.
Под его руководством «Уфа» провела 18 матчей в Leon-второй Лиге, набрав 31 турнирное очко, и финишировала на втором месте. В Fonbet-Кубке России уфимцы пробились в пятый раунд Пути Регионов.
«Футбольный клуб "Уфа" благодарит Александра Анатольевича за проделанную работу и желает удачи в дальнейшем», – говорится в сообщении клуба.
Ранее в СМИ появились слухи о том, что Егорова хотят уволить из-за перерасхода бюджетных средств. Эти слухи опроверг министр спорта Башкортостана Руслан Хабибов.
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