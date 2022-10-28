Правительство Башкортостана войдет в состав учредителей ФК «Уфа»

«Можно что угодно говорить, обвинять в недостатке финансирования, но не я проиграл Оренбургу в этой глупой игре. И не я в результате вылетел из Премьер-Лиги. Это их решение.

Футбольный клуб "Уфа" – это достояние республики, я из этого исхожу. Текущий статус таков: он играет в первой лиге, и как играет – вы сами видите. Смотреть не хочется.

Тем не менее, обязательства я подтвердил уже давно: 200 миллионов в бюджете заложено, 200 миллионов вне бюджета. Для игры в первой лиге этого достаточно.

Но клуб существует больше 10 лет, и мы подсчитали: за это время было более семи миллиардов рублей финансирования клуба от республики. При этом он принадлежал группе частных лиц.

Поэтому мы просто – полюбовно, подчеркиваю, без скандалов – договорились о следующем: давайте город Уфа и республика войдут в управление клубом. Хотя бы юридически мы должны быть там учредителями, что мы сейчас и делаем. Я последнее решение подписал.

Я в футболе ничего не понимаю и не собираюсь клубом управлять, управлять будет Шамиль Газизов. А дальше уже слово за футболистами. Сейчас уже не то жирное время, когда мы могли отправить туда миллиард, но если они в Премьер-Лигу выйдут, сразу начислят большую сумму просто за то, что клуб там играет. К сожалению, это была такая досадная, трагическая, на мой взгляд, история с этим поражением», – сказал Радий Хабиров.