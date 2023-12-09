Венер Галиев: «Это просто мечта моя – так уверенно победить у себя дома, при родной публике»

«Это просто мечта моя – так уверенно победить у себя дома, при родной публике. Я очень волновался, сильно переживал.

Не ожидал, что так легко и красиво все получится. Поэтому очень волновался, спасибо всем за поддержку. Я просто счастлив сейчас, не верю, что так круто получилось.

Я верил в себя и готов был биться до конца, не думал о том, как именно победить – досрочно или нет. Надо было показать все, что я могу, выложиться, и я это сделал.

Что дальше? Пока продолжаю выступать. (Улыбается.) Пока есть силы, пока выигрываю, я продолжаю. Подерусь с любым с верхних строчек рейтинга легкого дивизиона, кто будет готов и не побоится такой ответственности – сразиться со старым. (Улыбается.) Если лига снова вернется в Уфу – конечно, я приму участие в турнире», – сказал боец.

Видеозапись поединка можно посмотреть тут.