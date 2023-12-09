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48-летний Венер Галиев нокаутировал бразильца на турнире ACA в Уфе (ВИДЕО)

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Вечером восьмого декабря в Уфе прошел турнир по смешанным единоборствам ACA 167, на котором выступил ветеран ММА Венер Галиев (35 побед, 14 поражений).

Соперником 48-летнего Галиева был 39-летний бразилец Хакран Диас, на счету которого было 27 побед в ММА, девять поражений и одна ничья. Раньше он выступал в UFC.

Поединок продлился недолго: уже на первой минуте Галиев попал двумя ударами в челюсть, отправив оппонента на канвас, далее последовало длительное добивание, рефери остановил схватку.

Для Венера это третья победа подряд, причем вторая подряд нокаутом. Он выступает с 2004 года и пока не планирует завершать карьеру.

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