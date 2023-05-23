Уфимец Джефф Монсон отказался от американского гражданства

Во вторник, 22 мая, Монсон в Стамбуле посетил консульство США, чтобы официально отказаться от американского гражданства.

«Я сдал американский паспорт в консульство США в Стамбуле. Я отказался от гражданства США из-за политики этой страны. Все мои мысли и мое будущее связаны только с Россией», – заявил боец в интервью ТАСС.

Джефф Монсон с 2020 года проживает в Уфе, открыл здесь школы джиу-джитсу и грэпплинга и является вице-президентом Федерации спортивной борьбы Башкортостана.

В этом году он планирует выдвигаться в парламент Башкортостана от «Единой России», получил партийный билет в марте текущего года.

За профессиональную карьеру в ММА Монсон победил таких бойцов, как Александр Емельяненко, Алексей Олейник, Рой Нельсон и Сергей Харитонов, претендовал на титул чемпиона UFC и дрался практически во всех крупных промоушенах мира.