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Джефф Монсон проведет третий бой с Александром Емельяненко в Уфе

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52-летний ветеран единоборств Джефф Монсон готовится провести последний поединок в профессиональной карьере.

Джефф Монсон, Александром Емельяненко. Фото: Hardcore FC

«Да, поединок против Александра Емельяненко запланирован на август в Уфе. Точную дату мы назовем в течение двух недель. После этого боя я завершу карьеру и буду заниматься политикой», – сообщил Монсон в интервью ТАСС.

Как ожидается, поединок пройдет по правилам смешанных единоборств в конце августа.

Монсон в ММА не выступал с 2017 года. В 2021 году он уступил решением Тимуру Никулину по правилам бокса, в 2022 году – проиграл Вячеславу Дацику в показательной схватке и Александру Емельяненко в кулачном бою без перчаток.

Впервые он встретился с Александром в 2012 году и задушил его во втором раунде.

Недавно стало известно, что Монсон в Стамбуле посетил консульство США, чтобы официально отказаться от американского гражданства.

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