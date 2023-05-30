Джефф Монсон проведет третий бой с Александром Емельяненко в Уфе

«Да, поединок против Александра Емельяненко запланирован на август в Уфе. Точную дату мы назовем в течение двух недель. После этого боя я завершу карьеру и буду заниматься политикой», – сообщил Монсон в интервью ТАСС.

Как ожидается, поединок пройдет по правилам смешанных единоборств в конце августа.

Монсон в ММА не выступал с 2017 года. В 2021 году он уступил решением Тимуру Никулину по правилам бокса, в 2022 году – проиграл Вячеславу Дацику в показательной схватке и Александру Емельяненко в кулачном бою без перчаток.

Впервые он встретился с Александром в 2012 году и задушил его во втором раунде.

Недавно стало известно, что Монсон в Стамбуле посетил консульство США, чтобы официально отказаться от американского гражданства.