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Спорт

Уфимка Азалия Аминева одержала победу на чемпионате мира по боксу

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Сегодня, 18 марта, в индийском городе Нью-Дели проходит третий день женского чемпионата мира по боксу.

Фото: Федерация бокса России

Уфимская спортсменка Азалия Аминева провела на чемпионате первый поединок, соперницей стала Арина Данильчик из Беларуси. Азалия одержала победу техническим нокаутом.

Аминева уже является чемпионкой мира и Европы, несколько раз выигрывала первенства России по боксу.

На турнире в Индии российские спортсменки впервые за долгое время вышли под своим флагом. За сегодняшний день сборная набрала сразу три медали: ранее победы одержали Юлия Чумгалакова и Карина Тазабекова.

Ранее Азалия в интервью «Уфа.Собака.ru» рассказала о том, как увлеклась этим «неженским» спортом.

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