Уфимка Азалия Аминева одержала победу на чемпионате мира по боксу

Уфимская спортсменка Азалия Аминева провела на чемпионате первый поединок, соперницей стала Арина Данильчик из Беларуси. Азалия одержала победу техническим нокаутом.

Аминева уже является чемпионкой мира и Европы, несколько раз выигрывала первенства России по боксу.

На турнире в Индии российские спортсменки впервые за долгое время вышли под своим флагом. За сегодняшний день сборная набрала сразу три медали: ранее победы одержали Юлия Чумгалакова и Карина Тазабекова.

Ранее Азалия в интервью «Уфа.Собака.ru» рассказала о том, как увлеклась этим «неженским» спортом.