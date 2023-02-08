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Уфимский боксер Марсель Ханов проведет первую защиту титула 17 февраля

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Марсель Ханов – чемпион российской лиги кулачных боев Top Dog FC в полутяжелом весе. Он завоевал чемпионский перстень в ноябре прошлого года.

Первую защиту титула Марсель Ханов проведет 17 февраля в Vegas City Hall (Красногорск), соперником будет непобежденный в кулачных боях Олег Фомичев.

Ханов одержал в Top Dog пять побед при одном поражении. В прошлом году в титульном реванше с уроженцем Калуги Сергеем Макаровым он победил техническим нокаутом и отплатил за проигрыш в первом поединке.

Фомичев – базовый боксер, он выступает в крупных лигах с 2022 года, проиграл один боксерский поединок в промоушене Pravda Fighting и одержал три победы на голых кулаках в Top Dog.

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