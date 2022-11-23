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В Уфе залили первую в этом году хоккейную коробку

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Администрация Советского района Уфы сообщает об официальном открытии хоккейного сезона. Команды Центра детского творчества «Глобус», лицея №96 и школы №100 уже сыграли первую в этом году игру.

Первую в этом году хоккейную коробку открыли на территории Центра детского творчества «Глобус» (Комсомольская, 79).

Всего этой зимой обустроят 90 хоккейных коробок во всех районах Уфы, из них девять – под зимний футбол (без заливки льда). Полный список адресов опубликован на сайте мэрии. Все они будут оборудованы освещением, чтобы можно было играть вечером.

Ранее мы писали о том, что в этом году будет функционировать 31 ледовый каток, первый из них уже открыли в парке Гафури. Полный список катков с указанием размеров можно посмотреть тут.

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