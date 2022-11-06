Уфимец Марсель Ханов стал чемпионом Top Dog FC в полутяжелом весе

Это была вторая встреча спортсменов: в декабре 2021 года победу решением одержал Макаров, нанеся Марселю первое и пока единственное поражение.

В реванше Марсель зацепил оппонента тяжелым ударом с правой и кинулся добивать, тот перекрылся и принял еще несколько ударов. Рефери отсчитал нокдаун, после возобновления поединка у Макарова выпала капа, он посигналил рефери, что что-то не так: оказалось, что с левой стороны у него выбито несколько зубов, поэтому капа не держалась.

После осмотра врачом схватку остановили, Марсель Ханов одержал победу техническим нокаутом и стал первым чемпионом организации в полутяжелом весе.

Марсель Ханов – КМС по боксу, трехкратный победитель чемпионатов республики, победитель всероссийских турниров. В 2021 году Ханов получил памятный перстень от лиги за лучший нокаут, причем вышел на тот поединок на замену другому бойцу без подготовки.