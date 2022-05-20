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Уфимец Марсель Ханов получил награду от лиги Top Dog FC за лучший нокаут года

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Лига кулачных боев Top Dog FC наградила особыми перстнями спортсменов, отличившихся в 2021 году.

Уфимский боксер Марсель Ханов за лучший нокаут года получил перстень с изображение бога сна Морфея.

Марсель Ханов – КМС по боксу, трехкратный победитель чемпионатов республики, победитель всероссийских турниров.

В сентябре прошлого года Ханов вышел на замену другому бойцу без подготовки, соперником был МС России по боксу Владислав Ромащенко.

По ходу схватки казалось, что Ромащенко выше классом: он хорошо двигался, остро атаковал и смещался, не получая урона.

Одним из ударов ему удалось отправить Ханова в нокдаун и выбить капу, но Марсель поднялся и продолжил бой. В какой-то момент Ромащенко заигрался и стал атаковать слишком прямолинейно, уфимец контратакой через руку потряс соперника и отправил в тяжелейший нокаут двойкой.

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