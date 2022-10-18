ФК «Уфа» может закрыться после 31 декабря

Как сообщает издание «РБ Спорт» со ссылкой на собственные источники, многие сотрудники «Уфы» и стадиона «Нефтяник» начали получать уведомления о прекращении контрактов через два месяца.

Сокращение штата объясняется непростым финансовым положением. Не исключено, что в ближайшее время клуб может закрыться совсем.

В сентябре стало известно, что госкомпания «Региональный фонд» пытается через суд взыскать с ФК «Уфа» 105,6 млн рублей. Акционерное общество, принадлежащее Минземимущество Башкортостана, предоставило клубу заем в размере 100 млн рублей под залог здания, расположенного на улице Абрамовой.

С кредитором клуб так и не расплатился, но и здание в собственность компании не передает. Теперь «Региональный фонд» через суд пытается взыскать задолженность с процентами.

Генеральный директор клуба Шамиль Газизов в интервью изданию «Чемпионат» подтвердил рассылку уведомлений, но выразил надежду на то, что закрывать клуб не придется.

«Давно испытываем проблемы, известный факт. Но на сегодняшний день долгов у нас нет. С сегодняшнего дня всем сотрудникам клуба направлено уведомление, подписанное в том числе мной, о возможном сокращении в ближайшие два месяца. Это правовая история, потому что главное – не создать долгов перед людьми. Мы уведомили всех, что можем платить зарплату еще какое-то время. А дальше? А дальше будем думать, что делать. Клуб и школа должны существовать», – сказал Газизов.