Госкомпания пытается через суд взыскать с ФК «Уфа» более 105 млн рублей

14 ноября 2022 года Арбитражный суд рассмотрит иск о взыскании с ФК «Уфа» 105,6 млн рублей.

В 2021 году АО «Региональный фонд», принадлежащее Минземимущество Башкортостана, предоставило футбольному клубу заем в размере 100 млн рублей под залог здания, расположенного на улице Абрамовой.

Стоимость здания оценивается в 109 млн рублей, с кредитором клуб так и не расплатился, но и здание в собственность компании не передает. Теперь «Региональный фонд» через суд пытается взыскать задолженность с процентами.

Генеральный директор клуба Шамиль Газизов в разговоре с корреспондентом издания «Спорт-Экспресс» заявил, что планирует расплатиться с кредиторами.

«Это не власти Башкортостана хотят отсудить деньги, а "Региональный фонд". Год назад, в сентябре, когда были проблемы с трансферами, о которых все знают, было решено взять деньги в кредит у "Регионального фонда".

Если бы за это время все восстановилось, мы бы закрыли кредит, вот и все. "Региональный фонд" действует согласно закону: мы брали деньги на год, пришло время, мы не отдаем, они подают в суд – все верно.

Мы будем стараться отдавать деньги, но сейчас таковой возможности нет. Мы готовы платить проценты, пока так закрывать, но основную сумму долга – пока сложновато. Но ничего, будем работать. Уже не первый год с нами так происходит. Не сказать, что мы крепко стоим на ногах, но задержек по зарплатам у нас нет», – сказал Газизов.