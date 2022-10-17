Уфимец Марсель Ханов поборется за титул чемпиона лиги Top Dog

Поединок состоится пятого ноября во втором по важности событии шоу Top Dog FC 17.

Уфимский боксер Марсель Ханов (4 победы – 1 поражение) проведет реванш с Сергеем Макаровым (3 победы – 0 поражений). В бою определится обладатель чемпионского перстня в полутяжелом весе.

Впервые бойцы встретились в декабре 2021 года, тогда победу решением одержал Макаров.

Марсель Ханов – КМС по боксу, трехкратный победитель чемпионатов республики, победитель всероссийских турниров. В 2021 году Ханов получил памятный перстень от лиги за лучший нокаут, причем вышел на тот поединок на замену другому бойцу без подготовки.