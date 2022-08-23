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Спорт

Даниил Квят опередил чемпиона «Формулы-1» в гонке NASCAR

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Второй заезд уроженца Уфы Даниила Квята в формате NASCAR был не менее проблемным, чем первый, однако определенных результатов добиться ему все-таки удалось.

Гонка состоялась в Нью-Йорке, США. Даниил Квят пришел 36-м – последним среди всех гонщиков, доехавших до финиша.

На протяжении всей гонки у Даниила плохо работал гидроусилитель и перегревался двигатель, ремонт занял очень много времени.

Тем не менее, в итоговой таблице Квят занял 36-ю строчку – на одну позицию выше, чем бывший чемпион «Формулы-1» Кими Райкконен. Финский гонщик вылетел с трассы и врезался в ограждение.

«Много опыта и кругов в эти выходные. Технические проблемы в субботу и воскресенье заставляли нас реже выезжать на трассу, но было много позитивных моментов!» – написал Квят в соцсетях.

Первого августа Даниил дебютировал в формате NASCAR и тоже занял 36-ю строчку, сойдя с дистанции на 43 круге из-за лопнувшей шины.

Люди:
Даниил Квят

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