Даниил Квят прокомментировал свой дебют в NASCAR

«Вот это заезд! Рад первому в своей жизни опыту в NASCAR. По сути, учиться управлять начал прямо по ходу гонки. Несколько отличных противостояний, много пройденных кругов и в каждом из них осваивался к совсем новой для меня технике! Очень понравилось!» – написал Квят в соцсетях.

Гонка сложилась для 28-летнего Даниила Квята не особо удачно: на 29 круге у него начались проблемы с машиной, а после ремонта ему пришлось сойти с дистанции на 43 круге из-за лопнувшей шины, в итоге он занял 36 место из 38 в квалификации.

Комментаторы, однако, отмечают, что у Квята все шло хорошо, пока не начались технические проблемы. Как ожидается, он еще дважды выступит в текущем сезоне NASCAR.