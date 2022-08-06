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Джефф Монсон провел бой с Вячеславом Дациком (ВИДЕО)

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51-летний ветеран ММА Джефф Монсон снова вышел в клетку, чтобы встретиться с «Рыжим Тарзаном» Вячеславом Дациком.

После этого боя Джефф Монсон заявил, что проведет еще один поединок в октябре и завершит карьеру, так как пообещал семье, что больше не будет драться.

Монсон за свою карьеру побеждал таких бойцов, как Александр Емельяненко, Алексей Олейник, Рой Нельсон и Сергей Харитонов, претендовал на титул чемпиона UFC и дрался практически во всех крупных промоушенах мира. С 2015 года является гражданином России.

Монсон живет в Уфе с 2020 года, переехал по приглашению Радия Хабирова и открыл в городе две школы по джиу-джитсу и грэпплингу (на Айской, 46 и Комарова, 9).

Фото на обложке: Andrei Nikerichev

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