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Спорт

Бой Уфимца Марселя Ханова в Top Dog FC (ВИДЕО)

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Промоушен кулачных боев Top Dog FC опубликовал на своем YouTube-канале видеозаписи двух главных поединков 15 турнира – Марсель Ханов против Макса «ВДВ» и Владислав Туйнов против Павла Шелеста.

Бой состоялся 16 июля в московском «Вегас Сити Холл» в полутяжелом весе. Соперником Марселя Ханова (3 победы – 1 поражение) был бывший чемпион в среднем весе Максим Федоров (6 побед – 2 поражения).

Марсель Ханов – КМС по боксу, трехкратный победитель чемпионатов республики, победитель всероссийских турниров. Сейчас выступает в кулачных боях.

В 2021 году Ханов памятный перстень от лиги за лучший нокаут, причем вышел на тот поединок на замену другому бойцу без подготовки.

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