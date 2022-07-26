Бой Уфимца Марселя Ханова в Top Dog FC (ВИДЕО)

Бой состоялся 16 июля в московском «Вегас Сити Холл» в полутяжелом весе. Соперником Марселя Ханова (3 победы – 1 поражение) был бывший чемпион в среднем весе Максим Федоров (6 побед – 2 поражения).

Марсель Ханов – КМС по боксу, трехкратный победитель чемпионатов республики, победитель всероссийских турниров. Сейчас выступает в кулачных боях.

В 2021 году Ханов памятный перстень от лиги за лучший нокаут, причем вышел на тот поединок на замену другому бойцу без подготовки.