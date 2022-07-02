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Уфимец Марсель Ханов проведет кулачный бой в лиге Top Dog FC 16 июля

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Марсель Ханов – КМС по боксу, трехкратный победитель чемпионатов республики, победитель всероссийских турниров. Сейчас выступает в кулачных боях.

Лига Top Dog FC анонсировала следующий поединок Марселя Ханова (3 победы – 1 поражение): он пройдет 16 июля на 15-м турнире в московском «Вегас Сити Холл» в полутяжелом весе.

Соперником будет бывший чемпион в среднем весе Максим Федоров (6 побед – 2 поражения).

Марсель Ханов в сентябре прошлого года Ханов вышел на замену другому бойцу без подготовки, соперником был МС России по боксу Владислав Ромащенко.

После неудачного начала поединка и перенесенного нокдауна Ханов контратакой через руку потряс соперника и отправил в тяжелейший нокаут двойкой. Этот нокаут был признан лучшим в 2021 году, Марсель получил за него памятный перстень от лиги.

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