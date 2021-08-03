Уфимский блогер Рустам Набиев готовится к рекордному восхождению на Эльбрус и Гималаи

Сегодня, третьего августа Набиев проходит акклиматизацию – ночует в палатке на высоте 2750 метров.

«Тяжело. Нагрузка на руки идет колоссальная. Зато красиво», – сообщил Рустам в Instagram.

Его сопровождает съемочная группа телеканала «Россия 24»: операторы будут снимать весь процесс восхождения на Эльбрус и Манаслу.

Первоначально планировалось, что Набиев взойдет на шестую по высоте вершину мира Чо-Ойю (8201 метр) – она считается самым «безопасным» восьмитысячником мира по соотношению восхождений и летальных исходов.

Манаслу чуть ниже, однако считается опасным пиком, так как количество опасных инцидентов при покорении этой горы альпинистами очень велико.

В 2020 году Рустам Набиев уже покорял Эльбрус: более шести километров подъема он осилил за 15 часов, двигаясь только на руках при помощи ледорубов.