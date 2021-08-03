Уфимский блогер Рустам Набиев готовится к рекордному восхождению на Эльбрус и Гималаи

Блогер Рустам Набиев, лишившийся ног в катастрофе 2015-го года в Омске, планирует снова взобраться на гору Эльбрус, на этот раз на обе вершины (5621 и 5642 метра), и покорить гималайский восьмитысячник Манаслу (8156 метров).
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instagram.com/rustam_nabiev92
Сегодня, третьего августа Набиев проходит акклиматизацию – ночует в палатке на высоте 2750 метров.
«Тяжело. Нагрузка на руки идет колоссальная. Зато красиво», – сообщил Рустам в Instagram.
Его сопровождает съемочная группа телеканала «Россия 24»: операторы будут снимать весь процесс восхождения на Эльбрус и Манаслу.
Первоначально планировалось, что Набиев взойдет на шестую по высоте вершину мира Чо-Ойю (8201 метр) – она считается самым «безопасным» восьмитысячником мира по соотношению восхождений и летальных исходов.
Манаслу чуть ниже, однако считается опасным пиком, так как количество опасных инцидентов при покорении этой горы альпинистами очень велико.
В 2020 году Рустам Набиев уже покорял Эльбрус: более шести километров подъема он осилил за 15 часов, двигаясь только на руках при помощи ледорубов.
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