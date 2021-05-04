Уфимка Тамара Тансыккужина стала семикратной чемпионкой мира по шашкам

Финальный матч турнира проходил в Варшаве, после девяти раундов счет был равным – 54-54. Победительницу выявили по итогам партии блиц, где уфимка оказалась сильнее соперницы.

Этот матч запомнился скандальным инцидентом: российскую символику убрали из кадра прямо во время игры в связи с запретом WADA на использование российского флага и гимна на чемпионатах мира и Олимпийских играх.

42-летняя Тамара Тансыккужина родилась в городе Набережные Челны, но школу и вузы оканчивала уже в Башкортостане, с 2002 года живет в Уфе.

Свой первый чемпионат мира по шашкам она выиграла еще в 2001 году, а прошедший третьего мая в Польше был для нее уже 11-м. В семи из них Тамара завоевала золото, в трех – серебро и в одном – бронзу.

Фото на обложке: EPA-EFE/Leszek Szymański