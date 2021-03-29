Уфимцы привезли 5 медалей с первенства мира по фристайлу и сноуборду

Всего на счету у России девять золотых, две серебряные и 10 бронзовых медалей во фристайле, а также шесть золотых, две серебряные и пять бронзовых – в сноуборде.

Уфимец Всеволод Мартынов завоевал «золото» и две «бронзы». У него за плечами 15 лет тренировок на горных лыжах и сноуборде. Также «бронзу» привезли Ильдар Хакимов (фристайл) и Снежана Прайс («биг-эйр»).

Ранее мы писали о том, что уфимка Василиса Ванчухина заняла первое и третье места на престижном теннисном турнире Spring Cup 2021 среди девушек до 13 лет.