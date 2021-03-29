Уфимская спортсменка стала победительницей престижного теннисного турнира

Spring Cup 2021 проходил с 20 по 27 марта в Москве. Уфимка Василиса Ванчухина заняла первое место среди девушек до 13 лет.

Василиса выступала не только в одиночках, но и в парах: в команде с Эмилией Милаш она заняла третье место, уступив чемпионкам Анне Пушкаревой и Ксении Ручкиной.

Это не первый раз, когда юные воспитанницы уфимского «Теннисного клуба#1» отличаются на крупных соревнованиях: в прошлом году Назмутдинова Амира, Губанова Инга и Дацкевич Арина взяли третье место командного турнира до восьми лет в Казани.