В Уфе может появиться музей хоккея

Фракция ЛДПР в Госсобрании предложила премьер-министру правительства Андрею Назарову создать в Уфе музей хоккея.

По информации депутатов, у местных коллекционеров и ХК «Салават Юлаев» собралось немало интересных экспонатов, сформированы целые коллекции. К наполнению музея могут подключиться и сами хоккеисты, а также их родственники.

«В случае реализации проекта "Музея истории хоккея" город Уфа получит уникальный музейный объект на тему хоккея, аналогов которому, нет в России, а возможно, и в мире. По разнообразию и глубине экспозиции такой музей в состоянии занять достойное место среди лучших музейных объектов Уфы и республики», – говорится в письме ЛДПР Андрею Назарову.