Эльбрус Нигматуллин в шоу «Вечерний Ургант» (видео)

В эфире на «Первом канале» Эльбрус рассказал о том, что нужно делать, чтобы стать самым сильным человеком России, с чего начинался его спортивный путь и о том, какую технику (и не только) он в своей жизни тягал.

Эльбрус Нигматуллин родился в Челябинской области, но считает Башкортостан своим вторым домом. В Уфу он переехал в 2020 году с семьей на постоянное жительство.

В начале ноября Нигматуллин сдвинул 36-тонный «Боинг-737-500» на дистанцию 25 метров за 44,58 секунды в уфимском аэропорту, установив рекорд России.