Эльбрус Нигматуллин сдвинул с места самолет, установив новый рекорд

Пятого ноября Нигматуллин сдвинул 36-тонный «Боинг-737-500» на дистанцию 25 метров за 44,58 секунды в уфимском аэропорту. Рекорд зафиксировал президент Федерации силового экстрима России Василий Грищенко.

Ранее Нигматуллин писал о том, что для него основная цель – это мировые рекорды, где лучшие показатели у Мариуша Пудзяновского (36,67), Терри Холландса (38,19) и Матеуша Кулишковского (40,07). Во всех случаях вес самолета варьировался от 35 до 43 тонн.

Свой рекорд Нигматуллин посвятил мэру Уфы Ульфату Мустафину, скончавшемуся недавно из-за осложнений, вызванных коронавирусом.