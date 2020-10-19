В уфимском кинотеатре покажут бой Хабиба Нурмагомедова против Джастина Гэтжи

Прямая трансляция основного карда турнира UFC 254: Khabib vs. Gaethje состоится 24 октября в 23.00 в кинотеатре «Синема Парк» в ТРК «Галерея ART», билеты можно приобрести тут. Возглавит кард поединок Хабиба и Гэтжи.

Для российского бойца это будет уже третья защита чемпионского пояса: в 2019 году он задушил американца Дастина Порье, а в 2018 сдался и скандальный ирландец Конор Макгрегор.

В 2020 году выступлению Хабиба помешали пандемия коронавируса и закрытие границ, в связи с чем UFC разыграл временный титул между американцами Джастином Гэтжи и Тони Фергюсоном. В пятом раунде рефери остановил схватку после продолжительного избиения, и титул достался Гэтжи.