AY YOLA выпустили песню «Адель» на стихи Пушкина

Новая песня уфимского трио AY YOLA получила название «Адель», и это первый их сингл на русском языке.
В основе песни – стихотворение «Аделе» (другой вариант написания – «Адели»), написанное Александром Пушкиным в 1822 году в южной ссылке, когда он жил в Кишиневе.
Оно посвящено дочери генерал-майора Александра Давыдова, которой на тот момент было 12 лет, и опубликовано в 1824 году в альманахе «Полярная Звезда».
Послушать «Адель» можно в VK Музыке, а также «Яндекс Музыке», Spotify, «Кион Музыке», Apple Music и iTunes – все ссылки тут.
В сентябре текущего года AY YOLA выпустила клип на песню Amanat, в которой перечисляются эпосы разных народов.
AY YOLA: «Втроем мы – один живой организм: все сбалансировано, каждый вносит свою уникальную часть»
Фото на обложке: соцсети группы AY YOLA
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