AY YOLA выпустили песню «Адель» на стихи Пушкина

В основе песни – стихотворение «Аделе» (другой вариант написания – «Адели»), написанное Александром Пушкиным в 1822 году в южной ссылке, когда он жил в Кишиневе.

Оно посвящено дочери генерал-майора Александра Давыдова, которой на тот момент было 12 лет, и опубликовано в 1824 году в альманахе «Полярная Звезда».

Послушать «Адель» можно в VK Музыке, а также «Яндекс Музыке», Spotify, «Кион Музыке», Apple Music и iTunes – все ссылки тут.

В сентябре текущего года AY YOLA выпустила клип на песню Amanat, в которой перечисляются эпосы разных народов.

Фото на обложке: соцсети группы AY YOLA

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