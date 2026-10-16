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Музыка

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AY YOLA выпустили песню «Адель» на стихи Пушкина

Новая песня уфимского трио AY YOLA получила название «Адель», и это первый их сингл на русском языке.

vk.ru/ayyola.music

В основе песни – стихотворение «Аделе» (другой вариант написания – «Адели»), написанное Александром Пушкиным в 1822 году в южной ссылке, когда он жил в Кишиневе.

Оно посвящено дочери генерал-майора Александра Давыдова, которой на тот момент было 12 лет, и опубликовано в 1824 году в альманахе «Полярная Звезда».

Послушать «Адель» можно в VK Музыке, а также «Яндекс Музыке», Spotify, «Кион Музыке», Apple Music и iTunes – все ссылки тут.

В сентябре текущего года AY YOLA выпустила клип на песню Amanat, в которой перечисляются эпосы разных народов.

AY YOLA: «Втроем мы – один живой организм: все сбалансировано, каждый вносит свою уникальную часть»

Фото на обложке: соцсети группы AY YOLA

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