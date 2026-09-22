Группа AY YOLA выпустила клип на песню Amanat

В AY YOLA сообщили, что идея песни родилась во время поездок по России и за рубежом. В разных регионах участники группы знакомились с местными традициями и древними историями, которые веками передавались из поколения в поколение.

«Одной из первых таких встреч стало знакомство с якутским "Олонхо". Это произошло в мае прошлого года во время гастролей в Якутии, где мы также снимали клип на песню Yola. В следующих поездках мы продолжили знакомиться с эпосами других народов, их историями и традициями. Постепенно перед нами раскрылся целый культурный пласт, уходящий корнями на столетия и тысячелетия назад.

Так появилась идея объединить в одной композиции эпосы разных народов и через них показать, как многое из того, что люди веками сохраняли и передавали следующим поколениям, оказывается общим для самых разных культур. Для AY YOLA это стало продолжением того, с чего начиналось творчество группы: с самого начала мы обращаемся к башкирскому эпосу "Урал-Батыр", соединяя древние истории с современным звучанием.

В Amanat мы обращаемся уже к эпосам разных народов и говорим о том, что культуры и эпохи могут быть разными, но многие ценности и нравственные ориентиры остаются близкими и понятными сегодня любому человеку в мире».