Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Развлечения
  • Музыка
  • News
Музыка

Поделиться:

Группа AY YOLA выпустила клип на песню Amanat

В песне звучат названия восьми великих эпосов народов мира: «Урал-Батыр», «Манас», «Олонхо», «Гильгамеш», «Махабхарата», «Короглу», «Джангар» и «Алпамыс».

В AY YOLA сообщили, что идея песни родилась во время поездок по России и за рубежом. В разных регионах участники группы знакомились с местными традициями и древними историями, которые веками передавались из поколения в поколение.

«Одной из первых таких встреч стало знакомство с якутским "Олонхо". Это произошло в мае прошлого года во время гастролей в Якутии, где мы также снимали клип на песню Yola. В следующих поездках мы продолжили знакомиться с эпосами других народов, их историями и традициями. Постепенно перед нами раскрылся целый культурный пласт, уходящий корнями на столетия и тысячелетия назад.

Так появилась идея объединить в одной композиции эпосы разных народов и через них показать, как многое из того, что люди веками сохраняли и передавали следующим поколениям, оказывается общим для самых разных культур. Для AY YOLA это стало продолжением того, с чего начиналось творчество группы: с самого начала мы обращаемся к башкирскому эпосу "Урал-Батыр", соединяя древние истории с современным звучанием.

В Amanat мы обращаемся уже к эпосам разных народов и говорим о том, что культуры и эпохи могут быть разными, но многие ценности и нравственные ориентиры остаются близкими и понятными сегодня любому человеку в мире».

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: