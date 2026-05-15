Вышел трек Boulevard Depo, Глеб Войс – «Уровень бога RMX Kanekisound»

Boulevard Depo сегодня, 15 мая, выпустил сингл со следующего альбома – и это совместная работа с Глебом Войсом – он же уфимец Глеб Решетников, известный под псевдонимом Glebasta Spal.

«Уровень бога RMX Kanekisound» – это переосмысление трека Dopeclvb «Уровень Бога», вышедшего в 2015 году в составе альбома Dop3tape.

В новой версии добавился куплет от Boulevard Depo. Послушать его можно в «Кион Музыке», VK Музыке, «Яндекс Музыке», Apple Music, iTunes и Spotify – все ссылки тут.

Релиз альбома, как ожидается, состоится этим летом. В марте Boulevard Depo выпустил фит с Sir Soylok – Blur, и он звучал совершенно иначе.

