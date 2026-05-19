AY YOLA и «Бонд с кнопкой» номинированы на «Премию МУЗ-ТВ 2026. Движение»

В этом году на премию номинированы две группы из Башкортостана: это AY YOLA и «Бонд с кнопкой».

AY YOLA претендует на «Прорыв года», «Лучшую песню» и «Лучшее видео»;

«Бонд с кнопкой» – «Прорыв года», «Лучшая группа», «Лучшее лирическое видео».

В номинации «Прорыв года» вместе с ними номинированы Icegergert, Тима ищет свет, Анна Немченко, Tritia, Nemiga и Дмитрий Журавлев.

Церемония состоится шестого июня, а пока проголосовать можно тут.