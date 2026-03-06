Вышел трек Boulevard Depo и Sir Soylok – Blur

Трек получил название Blur, и это совместная работа с питерским рэпером Семеном Ковальчуком aka Sir Soylok.

Послушать его можно в «Кион Музыке», VK Музыке, «Яндекс Музыке», Apple Music и Spotify – все ссылки тут.

По звучанию это типичный клауд-рэп с легким инструменталом и меланхоличным текстом про рутину и усталость.

Ранее в этом году Boulevard Depo и Jeembo залетели на альбом к Icegergert, о чем мы писали тут.

