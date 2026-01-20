Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

AY YOLA признали «Прорывом года» на Russian World Music

Музыкальная группа из Башкортостана AY YOLA начинает 2026 год с получения новых наград.

На Russian World Music Awards 2025 AY YOLA победила в номинации «Прорыв года».

Гран-при забрал московский проект hodila izba, лучший альбом – у Oduchu (республика Тыва), а лучший экспериментальный проект - группа «Изумруд» (Екатеринбург).

Russian World Music Awards — это единственная профессиональная премия в России в области этнической музыки.

AY YOLA – это Руслан Шайхитдинов, его дочь Адель и Ринат Рамазанов, чьи треки начали вируситься с прошлого года. Лауреаты премии «ТОП 30. Самые знаменитые люди Уфы» – 2025 «Уфа.Собака.ru».

